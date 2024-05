In casa nascondevano più di due chili di marijuana e un kit per confezionare la droga. A Loculi i Carabinieri della Stazione di Irgoli hanno arrestato un 38enne e un 81enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

La scoperta dei militari dopo una perquisizione nell’abitazione. I due sono stati posti inizialmente agli arresti domiciliari. Il gip, dopo il giudizio di convalida, ha liberato l’anziano e ha sottoposto l’uomo alla misura dell’obbligo di dimora nel territorio di residenza, con divieto di allontanarsi dalla sua abitazione di notte.

Il 38enne è stato inoltre trovato in possesso di 3 fucili e 27 cartucce calibro 27 illegali.

