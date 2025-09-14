Dorgali, escursionista si perde vicino alle grotte del Bue MarinoScattato subito l’allarme, è stato attivato l’elicottero
Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi per un escursionista disperso nei pressi delle grotte del Bue Marino, nel territorio di Dorgali, una delle zone più affascinanti ma anche impervie della costa orientale sarda.
Intorno alle 15:15, l'uomo ha contattato la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro, segnalando di essersi smarrito lungo un sentiero della zona e di non riuscire più a ritrovare la via del ritorno.
Scattato immediatamente l’allarme, è stato attivato l’elicottero Drago 148 del peparto Volo Sardegna dei vigili del fuoco, decollato dalla base di Alghero.
L’intervento si è concluso con successo: il disperso, ritrovato in buona salute, è stato individuato e recuperato in tempi brevi.
(Unioneonline/Fr.Me.)