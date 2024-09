Si svolgeranno domani mattina alle 11 nella cattedrale di Santa Maria della Neve a Nuoro i funerali di Paolo Sanna, il 69 enne ucciso dal vicino di casa Roberto Gleboni mercoledì mattina.

Dopo le autopsie svolte nel weekend, i corpi delle cinque vittime dell’operaio forestale saranno restituiti alle famiglie. Per Sanna sono stati fissati i funerali in mattinata, poco dopo è successo anche per le altre vittime della strage.

Domani pomeriggio alle 15.30, nella chiesa di San Domenico Savio si svolgeranno i funerali di Giusi, Martina e Francesco. Dopo le autopsie svolte nel weekend, i corpi delle cinque vittime dell’operaio forestale sono stati restituiti alle rispettive famiglie.

A Nuoro sarà lutto cittadino.

