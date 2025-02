La situazione di carenza di personale al Tribunale di Nuoro continua a generare gravi disagi, non solo per i dipendenti della Procura, ma anche per coloro che lavorano nell’Ufficio Unep (Ufficio notifiche, esecuzioni e protesti). I dipendenti della Procura hanno scritto una lettera urgente indirizzata al presidente del tribunale Mauro Pusceddu, al procuratore generale Luigi Patronaggio, al presidente dell’Ordine degli avvocati di Nuoro e al ministro della Giustizia Carlo Nordio, per denunciare il perdurare della criticità che sta gravando sul funzionamento degli uffici giudiziari. Nella missiva, i lavoratori richiamano la lettera inviata ad agosto 2024, quando avevano già evidenziato la crescente preoccupazione per la carenza di personale.

Da allora, la situazione è peggiorata: sono state perse tre unità, portando il numero totale dei dipendenti della Procura a soli 16, e si prevede la partenza di altre due persone nei prossimi mesi. Nonostante la Regione Sardegna abbia firmato una convenzione per il distacco di personale a supporto degli uffici, le informazioni disponibili parlano di 17 unità destinate a Nuoro, ma non è chiaro quante di queste andranno effettivamente a rinforzare la Procura. I dipendenti temono che il numero di unità destinate al Tribunale di Nuoro non sia sufficiente a garantire il regolare svolgimento delle attività. La carenza di personale sta infatti causando enormi difficoltà nell’organizzazione del lavoro e nel raggiungimento degli standard richiesti, aumentando il carico di lavoro e lo stress tra i dipendenti. La situazione è ulteriormente complicata dalla gestione delle ferie, con i lavoratori che sono stati invitati a chiedere ferie residue solo se possibile garantire la continuità dei servizi.

Con soli 16 dipendenti, infatti, è praticamente impossibile conciliare le ferie con il normale svolgimento delle attività. Oltre alla Procura, anche l’Ufficio Unep sta vivendo gravi disagi dovuti alla carenza di organico. La difficile situazione ha già portato gli avvocati di Nuoro all’astensione, con uno sciopero che ha avuto luogo le settimane scorse per protestare contro la scarsità di risorse e l’impossibilità di garantire la giustizia nei tempi necessari. Gli avvocati hanno chiesto un intervento immediato delle istituzioni per risolvere la situazione e assicurare il corretto funzionamento degli uffici. L’appello dei lavoratori è chiaro: senza un aumento delle risorse e un adeguato supporto, i disagi continueranno a crescere, mettendo a rischio l’efficienza del sistema giudiziario. I dipendenti della Procura e dell’Ufficio Unep di Nuoro chiedono quindi un intervento tempestivo delle autorità competenti per porre fine a questa emergenza e garantire il buon funzionamento del Tribunale e degli uffici giudiziari.

