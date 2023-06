Le scuola è finita ma il loro esempio civico non è andato in vacanza. Lo sa bene un gruppo di giovani desulesi che, nella serata di lunedì, ha ripulito dai rifiuti più punti del rione di Issiria.

Un scelta volontaria che non è passata inosservata ai tanti, specie in un’epoca in cui certi gesti diventano merce rara.

E così, le immagini dei ragazzi, intenti a svuotare i cestini di “Praccia Manna”, ripulendo l’area muniti di scope, guanti e buste, sono diventate virali. Ad accompagnarle sui social, i commenti positivi da tutta la Sardegna e non solo. Grande l’orgoglio della comunità locale.

Non la prima fra le azioni sociali messe in campo a Desulo. Già nei mesi scorsi, il recupero esterno della chiesa di San Sebastiano e del piazzale antistante, vestiti oggi di nuova luce. All’orizzonte anche prossime iniziative nei restanti rioni, attraverso gruppi spontanei di cittadini.

I ragazzi durante i lavori (foto Onano)

Fiero il sindaco Gian Cristian Melis: «Gesti come questo fanno bene alla nostra società, rendendola migliore. Riponiamo grandi attenzioni verso le nuove generazioni; vederle protagoniste al meglio, non può che inorgoglirci. La cura dell’arredo urbano dei nostri centri, passa anche attraverso il volontariato».

Conclude Melis: «Vedere l’immondizia gettata per strada o nelle campagne è sempre un grande dolore. Facciamo grandi sforzi per rendere pulita la comunità. Auspico che anche altri giovani si attrezzino seguendo questo esempio».

