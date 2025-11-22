Desulo, scuole chiuse per la neve: disagi al passo TascusìLungo la strada provinciale 7
Le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Desulo resteranno chiuse a causa delle intense nevicate che hanno interessato il territorio nelle ultime ore.
Lo comunica il sindaco, Giovanni Melis, nelle sue pagine social, sottolineando che dalla prima mattinata sono in corso le operazioni di pulizia delle strade.
Nonostante l’intervento dei mezzi spargisale e spazzaneve, permangono condizioni critiche in particolare dopo il passo Tascusì, lungo la strada provinciale 7, uno dei tratti più esposti alle precipitazioni nevose e al ghiaccio.
Il Comune, inoltre, invita i cittadini a evitare gli spostamenti non necessari e a non mettersi in viaggio, viste le difficoltà alla circolazione e la possibilità di ulteriori peggioramenti nelle prossime ore.