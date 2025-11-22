Le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Desulo resteranno chiuse a causa delle intense nevicate che hanno interessato il territorio nelle ultime ore.

La nevicata a Desulo durante la notte
Lo comunica il sindaco, Giovanni Melis, nelle sue pagine social, sottolineando che dalla prima mattinata sono in corso le operazioni di pulizia delle strade.

Nevicata a Desulo (Foto Mayla Casula)
Nonostante l’intervento dei mezzi spargisale e spazzaneve, permangono condizioni critiche in particolare dopo il passo Tascusì, lungo la strada provinciale 7, uno dei tratti più esposti alle precipitazioni nevose e al ghiaccio.

Nevicata a Desulo (Foto Mayla Casula)
Il Comune, inoltre,  invita i cittadini a evitare gli spostamenti non necessari e a non mettersi in viaggio, viste le difficoltà alla circolazione e la possibilità di ulteriori peggioramenti nelle prossime ore.

