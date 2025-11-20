Dopo tante sollecitazioni e dopo una variazione di bilancio, la Provincia ha stanziato complessivamente 350 mila euro per effettuare un importante intervento di manutenzione straordinaria sulla strada ex Carlo Felice, (ora provinciale), ingresso principale per Macomer, quindi arteria di collegamento con la 131, da e per Cagliari, oltre alla zona industriale di Tossilo e all'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti.

Si interviene per mettere in sicurezza il fronte franoso nella zona di Serigone, ma anche quello nella zona del sottopasso ferroviario, nella zona di Orovò. Saranno realizzati dei muri di contegno e mettere in sicurezza quei quattro chilometri di asfalto, che tanti disagi ha creato, ma anche tante proteste. Si tratta di una strada particolarmente trafficata, con la circolazione intensa a tutte le ore, attraversata da mezzi pesanti, mezzi pubblici e soprattutto è l'ingresso principale di Macomer, per il traffico proveniente dalla statale 131 e quello per l'area industriale di Tossilo e anche aziende agricole e attività commerciali.

"Abbiamo sollecitato la Provincia per due anni, affinché la situazione di pericolo venisse completamente eliminata, chiedendo un intervento immediato per mettere quei quattro chilometri in sicurezza- dice l'assessore ai lavori pubblici, Aldo Demontis- i giorni scorsi la provincia, finalmente, ci ha comunicato che ora è disponibile un finanziamento". L'apertura dei lavori è stata programmata per la prossima primavera.

