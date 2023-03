Non solo l’Arma dei carabinieri. L’anonima del terrore che vuole tenere in ostaggio Desulo ha recapitato minacce di morte all’assessore comunale al Lavori pubblici Sebastiano Maccioni, ex vice sindaco nella Giunta Littarru, impiegato di Forestas in distacco alla Regione.

Nel silenzio dell’amministrazione comunale, della non meglio precisata intimidazione ha dato notizia la Prefettura di Nuoro annunciando la convocazione di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che domani mattina sarà chiamato a discutere proprio delle minacce ai militari dell’Arma e, notizia nuova, all’amministratore comunale che ha delega come assessore nell’esecutivo di Giancristian Melis.

Resta il mistero su entità e modalità delle minacce recapitate a Maccioni.

