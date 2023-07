Un nuovo successo per la giovanissima Lavinia Peddio, ballerina 16 enne di Desulo, della scuola di danza Happy Dancing di Nuoro.

Nelle scorse ore, a Ostia, il primo posto nella “Perfomer European Cup”, i campionati europei di categoria, al ritmo di hip pop, con una coreografia dell’artista TLC. Per Peddio, l’ennesimo risultato prestigioso, dopo il podio nazionale de luglio dello scorso anno, a Roma. Un traguardo, quello della giovane, frutto di tanto impegno e sacrifici nel doposcuola, accompagnata dagli insegnamenti delle maestre: Serena Camboni, Carmen Lecca, Silvia Olianas, Noemi Imparato.

Fieri i genitori Sebastiano e Susanna, di ritorno anche loro dalla trasferta laziale: «Siamo felici per questo risultato e orgogliosi di nostra figlia. Ringraziamo la Happy Dancing per l’impegno che profonde ogni giorno non solo per Lavinia, ma per tutti i giovani appassionati».

Gli fa eco l’insegnante Carmen Lecca: «Lavinia è iscritta nella nostra scuola da due anni come agonista. Un vero talento che sta raggiungendo degli obiettivi importanti. Continueremo a formare lei e tutti i nostri ragazzi con grande passione. Sono il nostro orgoglio». E a breve, Peddio sarà impegnata anche nel prestigioso torneo “Salerno danza d’amare” del prossimo 23 luglio. In programma: un’esibizione in assolo, un duo insieme alla coetanea nuorese Michela Latte e 4 coreografie con 17 compagne. Piccoli talenti crescono, nel segno dei valori sportivi.

