Dopo 40 anni di lavoro nell’Aou di Sassari, inizia l’avventura nuorese dell’esperta chirurga-senologa Rita Nonnis Mulas (67 anni).

Ad annunciarlo la stessa specialista di origini fonnesi, già direttrice facente funzioni della Breast Unit Sassarese: «Da oggi sono ufficialmente in carico all’Asl 3 di Nuoro e lunedì prenderò servizio all’ospedale San Francesco di Nuoro nel reparto di Chirurgia senologica».

Per poi tracciare un bilancio positivo del proprio percorso lavorativo: «Ho trascorso più di 40 anni in viale San Pietro», ha detto la senologa, «sono stati anni intensi, bellissimi, ma anche faticosi e travagliati, sicuramente ricchi di soddisfazione umana nel rapporto con pazienti e colleghi».

E nel lungo messaggio, accompagnato da decine di auguri per l’approdo in Barbagia, la chirurga ha specificato: «Iniziare questa nuova esperienza lavorativa mi dà molta carica e con il nuovo gruppo di lavoro stiamo già preparando un progetto che dia un servizio tempestivo e di qualità alle tante donne di questo territorio che per essere operate dovevano rivolgersi ad altre strutture della regione o del continente».

Per la dottoressa un impegno a 360 gradi per «ridare vigore e rilanciare il Servizio pubblico proprio nel momento in cui in tanti lo abbandonano».

Ma è parlando della salvaguardia del servizio pubblico che la specialista ha rilanciato sulla scelta di approdare a Nuoro: «È un dovere da parte di tutti, specialmente in questo momento difficile in cui c’è carenza di medici in alcune specialità come quelle chirurgiche e di urgenza e che nei territori più periferici determina un ulteriore disagio alla popolazione».

A margine della lettera di saluto agli ex colleghi sassaresi «la sfida di rendere attrattive le strutture pubbliche, gratificare il personale sanitario non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista organizzativo favorendo sicurezza e benessere lavorativo».

Elementi essenziali per Nonnis Mulas che promette: «È con questo spirito che inizio questa nuova fase lavorativa e sono sicura che troverò un equipe pronta a realizzare con entusiasmo questo nuovo percorso al San Francesco di Nuoro».

