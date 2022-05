Un allevatore di un centro della Barbagia è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Nuoro per maltrattamento di animali.

Ad aprile i militari hanno ricevuto la segnalazione di un cittadino che su un sito internet di annunci aveva letto della vendita di cuccioli di cane di razza “Dogo sardo”. Ai cagnolini erano state mozzate le orecchie e la coda per conferire loro il tipico aspetto estetico di questa razza.

Sono partite quindi le indagini in quanto la pratica, che resta molto diffusa, di amputare parti del corpo è vietata dalla legge, a meno che non si tratti di operazioni di natura terapeutica per la cura dell’animale. E non era questo il caso.

Il prezzo di vendita era di 300 euro. I carabinieri hanno perquisito l’allevamento e messo i cuccioli sotto sequestro.

(Unioneonline/s.s.)

