Quattro open day vaccinali a Nuoro contro il Covid-19, nei centri del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dei quattro Distretti dell'ASL 3. I cittadini potranno presentarsi senza appuntamento nelle seguenti giornate, sempre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30: giovedì 4 gennaio 2024 - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica sede di Nuoro via Trieste 80; martedì 9 gennaio 2024 - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica sede di Macomer via Satta 19; giovedì 18 gennaio 2024 - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica sede di Sorgono via Tirso 1 (c/o Palazzina ex Distretto Socio-Sanitario); giovedì 25 gennaio 2024 - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica sede di Siniscola Località Isalle - Sant’Efisio via Milano 101.

«L’ASL n. 3 di Nuoro – dichiara il direttore sanitario, Serafino Ponti – prosegue il suo impegno nella campagna vaccinale e si conferma in prima linea. La copertura vaccinale, va ricordato, è fondamentale soprattutto per le persone più anziane e fragili». «Oltre al vaccino anti Covid – precisa il dottor Francesco Angelo Putzolu, responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell’ASl nuorese – per i cittadini che ancora non avessero provveduto sarà possibile farsi somministrare il vaccino antinfluenzale».

La somministrazione con il nuovo vaccino aggiornato è consigliata anche a familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità. Il richiamo, di norma, ha una valenza di 12 mesi.

