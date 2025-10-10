È irreperibile da otto giorni Claudio Carru, 66 anni, ex portuale di Siniscola, condannato in via definitiva a 8 anni di carcere per violenza sessuale.

La sentenza è stata emessa giovedì 2 ottobre dalla Corte di Cassazione, che ha messo la parola fine a un lungo procedimento giudiziario confermando la condanna già inflitta nei primi due gradi di giudizio. Ma quando i carabinieri sono andati a eseguire l’ordine di arresto, di Carru non c’era più traccia.

L’uomo sarebbe fuggito il giorno dopo aver ricevuto una seconda condanna, questa volta in primo grado e quindi non definitiva: altri 8 anni di carcere per tentato omicidio e stalking, in relazione a un episodio avvenuto nel luglio 2022, quando aggredì con un’accetta il compagno della figliastra, colpendolo alle spalle e tentando di ferirlo gravemente.

La fuga, che adesso appare sempre più come premeditata, ha fatto scattare le ricerche in tutta l’isola. Le forze dell’ordine sono impegnate in una vera e propria caccia all’uomo.

