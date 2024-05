Si è conclusa con successo la prima edizione delle Nonnolimpiadi, i cui protagonisti, per quanto riguarda la Sardegna, sono stati gli ottanta ospiti della Rsa pubblica di Macomer e quella di Silanus, entrambe gestite dalla società Sereni Orizzonti, ideatrice dell'iniziativa. Un progetto dove la fisioterapia diventa inclusiva in piacevole e coinvolgente gioco di società, che ha coinvolto tutti indistintamente, gli ospiti, gli animatori, il personale e anche i parenti degli ospiti.

Una singolare iniziativa, che ha entusiasmato tutti indistintamente, con i giochi olimpici, quindi il riadattamento di alcuni sport, tra cui percorsi a slalom tra i birilli, bocce all'aperto, basket, tiro al bersaglio e bowiling. Il tutto per far acquisire maggiore sicurezza e autostima ai protagonisti di questa iniziativa. "Ogni ospite è stato a suo modo vincitore, grazie alla motivazione e alla fiducia riacquisite nel proprio corpo- dice Mario Modolo, direttore generale di Sereni Orizzonti- nelle Rsa di Macomer e Silanus, gli ospiti hanno partecipato a percorsi e giochi di squadra. Come per le vere olimpiadi, si è partiti con l'accensione della fiaccola olimpica, fino alla premiazione sul podio".

© Riproduzione riservata