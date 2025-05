Un evento denominato “Cantieri Comunitari” è in programma domani e dopodomani a Macomer, Nella struttura ex Alas, organizzata dal gruppo politico Macomer 2030. Si tratta di un’iniziativa legata alla tappa di apertura di un percorso partecipativo di progettazione con stakeholders pubblico-privati di livello nazionale, regionale e locale, finalizzato a declinare operativamente l’Agenda 2030 isolana e la nuova politica di coesione europea 2021-27 nei territori di Macomer, del Marghine e del Centro Sardegna.

I Cantieri Comunitari si ispirano al processo di ascolto avviato dalla Regione, nell’ambito della Priorità 5 “Una Sardegna più sociale ed inclusiva” del PR Sardegna FESR 2021-2027, attraverso un ciclo di workshop sul welfare di comunità mirante a identificare eventuali azioni e progettualità emergenti, con particolare attenzione alle pratiche di welfare aziendale e culturale, nonché alle soluzioni innovative per abitabilità e inclusione. Al centro della riflessione la valorizzazione della più grande risorsa di cui ogni territorio è ricco ovvero le persone, in qualità di singoli cittadini e di organizzazioni. In tale ottica, le tematiche sono state declinate secondo uno schema generazionale, identificando dei binomi e i relativi target degli attori interessati.

E' attesa la partecipazione di numerosi rappresentanti di istituzioni nazionali regionali dell'Anci, Ordine degli Psicologi, il sindacato dei medici di medicina generale e degli enti locali. Sabato, invece, ci saranno le associazioni di categoria delle industrie e delle cooperative, degli agricoltori e degli artigiani, insieme all’ecosistema delle diverse organizzazioni del terzo settore, di modo da far emergere le progettualità esistenti e quelle potenziali, inquadrando criticità e punti di forza. Elaborazione che troverà poi sintesi in un piano territoriale di sviluppo da cui partire per stringere strutturati accordi di collaborazione con il livello regionale per la gestione e la spesa degli ingenti fondi europei. Si inizia domani pomeriggio alle ore 18 e si proseguirà sabato, con inizio alle 9.30.

© Riproduzione riservata