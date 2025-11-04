Giovedì mattina, prima delle 11, nella caserma Bechi Luserna, che nel territorio svolge un grande servizio sociale, si svolgerà la cerimonia di avvicendamento al comando del Quinto reggimento genio guastatori della Brigata Sassari. Dopo qualche anno, il colonnello Vito Marra cederà il comando al colonnello Andrea Tunno, alla presenza del generale di brigata Andrea Fraticelli, comandante della Brigata “Sassari”, che presiederà l’evento. Una cerimonia importante, visto che il Quinto genio guastatori svolge anche un servizio sociale importante in tutto il territorio. In particolare ha un forte legame con la comunità e con l'amministrazione comunale di Macomer, ma anche con quelle del territorio. Alla cerimonia, che si svolgerà nella mattinata di giovedì nel piazzale della caserma di Bonu Trau, prenderanno parte le autorità civili, militari e religiose del territorio, oltre ai rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma. Nello stesso piazzale sarà schierata la Bandiera di Guerra del Reggimento, decorata di due Medaglie di Bronzo al Valor dell’Esercito e di una Medaglia di Bronzo al Valor Civile, assieme al gonfalone della città di Macomer.

