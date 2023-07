Non solo il palazzo di giustizia. A Nuoro continuano e si estendono i blackout alla rete elettrica, con le segnalazioni dei cittadini, anche nei social, che arrivano da ogni parte della città. E i disagi, con temperature vicine al 40 gradi, aumentano ora dopo ora, soprattutto per anziani e malati e per gli esercizi commerciali del centro e del corso Garibaldi.

I disagi si allargano a macchia d’olio, dopo che questa mattina l’interruzione della corrente elettrica ha interessato solo una piccola parte della città, paralizzando in parte il lavoro del Tribunale dove è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per liberare dall’interno di un ascensore un dipendente del palazzo di giustizia.

Segnalazioni da Preda Istrada a via Torres, da via Roma a via Campania, via Lamarmora piazza Sardegna, via Tempio.

Nella memoria dei nuoresi, rincorre l’incubo vissuto solo un paio di anni fa quando la città rimase ostaggio per giorni di una rottura all’acquedotto che lasciò migliaia di cittadini a secco, disagio figlio della rete obsoleta.

Ora tocca alla corrente elettrica con zone della città rimaste al “buio” per ore.

© Riproduzione riservata