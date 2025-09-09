Bortigali, canti polivocali della tradizione per Santa Maria de SauccuL’evento promosso da Fondazione Hymnos di Santu Lussurgiu
Riparte la stagione culturale del canto polifonico a Cuncordu promossa dalla Fondazione Hymnos, rete del canto polivocale sardo con sede principale a Santu Lussurgiu. Sabato 13 settembre si terrà la prima assoluta di “Isculta, Abbàida, Cumprende”, rassegna itinerante, nei comuni della rete, di libri, proiezioni e ascolti guidati per promuovere la musica, letteratura e il cinema documentario.
Il primo evento A Cuncordu in sos Muristenes si terrà a Bortigali, i canti della tradizione sarda nel suggestivo novenario di Santa Maria de Sauccu, per un rito che unisce spiritualità e vita sociale condivisa.
Inaugurazione con sa Missa Cantada alle 11, mentre al pomeriggio alle 17, i cori accompagneranno una passeggiata di canti nei Muristenes, per la ricorrenza della festa di Santa Maria de Sauccu. I cori polivocali che canteranno:
Coro de Bosa, Cuncordu Sas Enas, Coro di Bonnanaro, Cuncordu de Ortigale, Coro di Aggius, quindi Iscola de ballu sardu Sas Enas e Ateros Cantadores.
«Crediamo molto nel progetto culturale di Hymnos, con il patrocinio del comune di Santu Lussurgiu, i consulenti scientifici Ignazio Macchiarella e Giampaolo Mele, e il contributo della Regione», precisa la presidente di Hymnos Maria Tiziana Putzolu.