L'associazione Nino Carrus ha un nuovo direttivo e il comitato scientifico. E' stato deciso dall'assemblea dei soci, che si è svolta a Borore. L'associazione che ricorda il compianto parlamentare e politico democristiano, che proprio lo scorso febbraio ha compiuto vent'anni di attività, sicuramente è quella principale per organizzare convegni e seminari sui temi di attualità economica, istituzionale e culturale di interesse regionale, con pubblicazioni riguardanti l'attività politica e culturale, con l'istituzione del premio Nino Carrus, con l'assegnazione di borse di studio ai giovani laureati.

L'assemblea ha provveduto ad eleggere il nuovo direttivo e il comitato scientifico. Presidente dell'associazione è stata confermata Rosanna Carboni, vice presidente Giovanni Battista Gallus, Segretaria, Pasqualina Nieddu, Tesoriere Giuseppe Caddeo, Sandro Biccai, segretario del Premio Nino Carrus. Consiglieri sono stati nominati Maria Rosaria Dore, Alberto Cosseddu, Daniela Pisu e Giuseppe Salaris, mentre Giovannangela Deligia è stata nominata quale consigliera rappresentante del Comune di Borore.

Il Comitato Scientifico è composto da Franco Cadeddu, Michele Piras, Rita Zaru, Rossana Ledda, Silvia Cadeddu, Fabrizio Murredu, Gianfranco Sanna, Patrizia Tomassetti, Valerio Tola, Tore Ghisu, Marco Fadda, Riccardo Vanoni. Presidente Onorario Fausto Mura, uno dei fondatori dell'associazione. In un breve comunicato viene ricordato che l'associazione Nino Carrus è aperta e inclusiva. «Chi desidera collaborare può integrarsi negli organi designati».

