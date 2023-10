Le antiche case del centro di Borore, abbandonate da tempo e nel degrado, sono state acquistate dal Comune, che ora sta procedendo con la ristrutturazione per assegnarle alle famiglie del paese, le giovani coppie in particolare, attraverso una apposita graduatoria.

Grazie ad un nuovo finanziamento della Regione, pari a 350 mila euro, presto riprenderanno i lavori per la riqualificazione delle case, acquistate dal Comune con un precedente e significativo finanziamento della Regione, attraverso l'assessorato ai Lavori pubblici, pari a 900 mila euro. Complessivamente sono in fase di realizzazione nove nuovi alloggi, che saranno poi resi disponibili attraverso un accordo con Area, quando tutte le case saranno ristrutturate.

«Con questo intervento - dice il sindaco Tore Ghisu - sarà possibile avviare una importante operazione di riqualificazione del vasto patrimonio edilizio del paese, da tempo abbandonato e anche nel degrado, che i privati non erano in grado di recuperare e ristrutturare per il decoro. L'intervento - dice ancora il sindaco - consentirà ad una decina di famiglie di avere, attraverso una apposita graduatoria, la disponibilità di un alloggio decoroso, al centro dell'abitato. Con questa operazione vogliamo superare le difficoltà a cui vanno incontro soprattutto le giovani coppie, ma non solo, per poter avere una abitazione in locazione. Questo consentirà anche di agevolare la permanenza dei giovani nel paese, contro lo spopolamento».

© Riproduzione riservata