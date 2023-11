Rivoluzione nel traffico nel centro del paese, per consentire i lavori di riqualificazione dell'area di piazza della Libertà, finanziati dalla Regione. Per questo il mercato ambulante settimanale del lunedì sarà trasferito dove era in origine, nel viale Baccarini.

La stessa via, che comprende anche la piazza principale del paese, il lunedì, fino a nuove disposizioni, con una ordinanza del sindaco, Tore Ghisu, ci sarà il divieto di sosta e di transito, dalle ore 7 fino alle 14, per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale. I parcheggi non saranno consentiti nella via Baccarini nel tratto dall'incrocio con la via Minghetti all'accesso dell'ufficio postale.

Il traffico in entrata dalla via Roma, in direzione via Baccarini, sarà deviato nella via Minghetti. Ovviamente l'ordinanza non sarà applicata per i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine. «Capiamo che questo creerà qualche disagio- dice il sindaco, Tore Ghisu- ma si tratta di avere pazienza per qualche tempo».

