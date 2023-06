Il maltempo sembra non dare tregua all'isola, con la Barbagia e l'Ogliastra colpite in più punti da diverse precipitazioni, specie nel pomeriggio.

A Fonni, intorno alle 16,30 una violenta grandinata ha causato diversi disagi alla popolazione, trovatasi dinanzi a strade principali e del centro storico letteralmente invase da un fiume di acqua e fango.

Emblematici i video del rione di Canìo e dei bar nei pressi di piazza Europa e nel Corso Vittorio Emanuele, circolati in rete in pochissimi minuti.

Nel frattempo, mentre la furia della natura sembra essersi placata, si fa la prima conta dei danni anche nelle campagne, dove sono presenti diversi ovili e aziende agricole.

«Ci stiamo attivando con la Protezione civile per verificare la situazione dentro e fuori dal centro abitato. Per noi è un giorno di festa con la processione dei Martiri che dovrebbe svolgersi in serata. Non ci resta che sperare in nessun danno per la popolazione e nel corretto proseguo dei festeggiamenti», dichiara la sindaca Daniela Falconi, contattata telefonicamente.

Ennesimi esempi di un clima instabile, con un'estate ai nastri di partenza dal sapore autunnale.



© Riproduzione riservata