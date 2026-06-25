Bolotana, la lite in campagna e poi l’attentato: denunciati due giovaniFiamme al portone di un edificio: i carabinieri ricostruiscono la vicenda
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All'inizio del mese avevano dato alle fiamme il portone di ingresso nell'edificio dove ha sede la società di un noto assicuratore del paese. I carabinieri della stazione di Bolotana, coordinati dalla compagnia di Ottana, nell’ambito dei servizi predisposti per il controllo del territorio, alla prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno identificato e denunciato all’autorità giudiziaria due giovani del paese.
L'incendio sarebbe maturato dopo un litigio, iniziato a quanto pare per futili motivi, nelle campagne del paese.
Secondo i carabinieri, i due giovani, durante la notte, avrebbero appiccato le fiamme al portone di ingresso della società.
Nell’ambito delle indagini è stato sorpreso anche un extracomunitario mentre trasportava illecitamente rifiuti all’interno del suo autocarro. I militari hanno quindi sequestrato un ingente quantitativo di rame.