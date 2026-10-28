Un vero arsenale con 6 fucili da caccia, di cui 3 semiautomatici e con mirino di precisione, tutti con matricola abrasa. Poi 10 candelotti di dinamite ad alto potenziale, 8 detonatori, un chilo di cocaina, 12 di marijuana e 5000 euro in contanti.

È il risultato dell’operazione delle polizia che ha dato esecuzione a diversi decreti di perquisizione nei confronti di 8 persone residenti tra Orgosolo e Nuoro scoprendo un vero arsenale.

L’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nuoro e condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Nuoro aveva come oggetto un traffico di armi e cocaina.

Nel corso delle perquisizioni la Squadra mobile ha oltre e ritrovare e sequestrare numeroso materiale ha arrestato un pregiudicato di Orgosolo, denunciate a piede libero altre 7 persone, residenti tra il capoluogo e Orgosolo.

Durante le esecuzioni impiegati diversi operatori di polizia dei Commissariati di di Orgosolo e di Gavoi, del Reparto Prevenzione Crimine “Sardegna”, del Nucleo artificieri della Questura di Cagliari, delle unità cinofile della Questura di Oristano e della Polizia Penitenziaria.

Il materiale esplodente sequestrato, trasudante e altamente instabile, verosimilmente già pronto per essere utilizzato in un attentato, è stato messo in sicurezza e, su disposizione della Procura della Repubblica di Nuoro, fatto brillare in un luogo sicuro dagli operatori del Nucleo artificieri della Questura di Cagliari.

Sulle armi rinvenute, tutte con matricola abrasa, sono stati disposti gli accertamenti per verificare se le stesse siano state utilizzate per portare a termine altri reati.

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