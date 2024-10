Blitz della Guardia di Finanza in un capannone di Lodine, nel Nuorese, dove era stato allestito un deposito per l’essiccazione della marijuana.

Sequestrata nel corso dell’operazione una tonnellata e mezzo di cannabis, con elevato tasso di THC come confermato dalle analisi svolte dai carabinieri del RIS di Cagliari.

Arrestato in flagranza di reato un 36enne di Fonni e identificati nel corso delle operazioni anche un altro 36enne e un 29enne di Gavoi, denunciati a piede libero per detenzione ai fini di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

La tonnellata e mezza di cannabis, al momento dell’irruzione dei militari, era già stata in parte sistemata all’interno di cassette o sacchi di plastica pronti allo smercio, e in parte era ancora appesa in perfetto ordine su vari filari disposti fino al soffitto dell’ampio capannone con un complesso sistema di tiranti e reti di sostegno per agevolare la fase di essiccazione ottenuta con sei grandi ventole posizionate ai lati. Scattate numerose altre perquisizioni nei comuni di Fonni e Gavoi che hanno portato al sequestro di un trimmer, telefoni cellulari, una somma di denaro contante pari a 2.500 euro tutta in tagli da 20 euro e altra sostanza stupefacente.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata