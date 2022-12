Tragedia sfiorata a Bitti dove, nell’incendio di un’abitazione, un uomo ha rischiato di morire.

La segnalazione del rogo è arrivata alla centrale operativa e sul posto è stata inviata una pattuglia del Radiomobile, con allerta anche per i Vigili del fuoco di Nuoro.

I militari sono stati informati del fatto che all’interno della casa vivesse da solo un 58enne e si sono mobilitati per entrare. Dopo vari tentativi per entrare nell’appartamento, risultati vani perché il fumo e le fiamme non consentivano ai carabinieri di respirare per lunghi periodi, l’uomo è stato individuato in un angolo, era rannicchiato e quasi privo di conoscenza, seminudo e sopraffatto dal fumo inalato.

Trasportato fuori a braccia, pian piano si è ripreso ed è stato trasferito in ospedale a Nuoro.

Intanto i Vigili del fuoco hanno estinto l’incendio, nato da un incidente domestico.

