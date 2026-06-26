Visibilmente commossa, la neo sindaca, Federica Arca, dopo l'elezione si è presentata al paese e al territorio, in una affollata manifestazione, dove erano presenti anche diversi sindaci del Marghine, quali Riccardo Uda di Macomer, Francesco Manconi di Bolotana, Tore Ghisu di Borore, Michele Corda di Noragugume, Nino Muroni di Dualchi, quindi Franco Scanu di Sindia e presidente dell'Unione dei Comuni.

«Parlo da sindaco e soprattutto da donna- ha esordito Federica Arca- non sarà un compito facile, per questo abbiamo bisogno del sostegno di tutta la comunità. Vogliamo essere in mezzo alla gente e affrontare insieme i problemi».

Un appello rivolto anche alle minoranze che il capo gruppo, Orazio Culeddu ha accolto: «Cercheremo di fare il percorso insieme, con responsabilità, ognuno nel proprio ruolo». Dopo il giuramento la sindaca ha annunciato i componenti della giunta. Vice sindaco è stato nominato Giuseppe Deriu, con delega ai lavori pubblici, urbanistica, bilancio, polizia locale, sicurezza e protezione civile. Con la carica di assessori sono stati nominati Francesco Lusignani (deleghe all'istruzione, politiche giovanili, sport e associazionismo, patrimonio e viabilità, ambiente, igiene e decoro urbano) e Mauro Falchi (cultura, turismo, identità locale e grandi eventi, promozione del territorio, agricoltura e attività produttive).

In capo alla sindaca le deleghe dei servizi sociali, programmazione, inclusione e coesione sociale e personale. Capogruppo della maggioranza è stata nominata Francesca Madeddu, per la minoranza Orazio Culeddu. A metà mandato è stato stabilito un avvicendamento. L'attuale vicesindaco, Giuseppe Deriu, assumerà l'incarico di assessore, mentre Francesco Lusignani assumerà l'incarico di vice sindaco.

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