Mentre rientrava a casa a Colchester, nell’Essex, dopo aver festeggiato il capodanno, ha perso la vita in un drammatico incidente. È morta così Francesca Mura, 32enne nuorese, che lavorava come biologa nello zoo della cittadina inglese.

Una tragedia che ha sconvolto non solo Nuoro, dove la famiglia della giovane è molto conosciuta per via del lavoro del padre Luigi Mura, anestesista ed ex primario facenti funzioni del reparto di Rianimazione del San Francesco, ma anche a Oristano dove il medico esercita in una casa di cura. Sua madre Anna Murgia, invece, è morta qualche anno fa.

Da una prima ricostruzione, domenica sera Francesca era a bordo della sua auto ed è partita in direzione casa dopo aver salutato il fidanzato scozzese. Lungo il tragitto una macchina le avrebbe tagliato la strada e, forse dopo in primo impatto, la biologa ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta su cui si trovava un camion.

