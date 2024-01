Anche Belvì si prepara al rito dei fuochi, con un grande lavoro dei volontari per i festeggiamenti di Sant’Antonio (in programma per martedì 16 ) e San Sebastiano per venerdì 19 con i priori Valerio Marotto e Simone Melis.

In campo una perfetta sinergia fra la parrocchia e la popolazione, come racconta soddisfatto il parroco Don Fabio Marras: «Raccolgo un rinnovato entusiasmo intorno ai riti. Fa piacere vedere il coinvolgimento di tanti giovani e diversi cittadini che, unendo le forze, sono attivi nei preparativi facendo tutti la loro parte. Come sempre la sinergia sarà massima».

In fase di definizione il programma civile e religioso, in cui come da tradizione locale non mancheranno le cene comunitarie a base di fave e lardo e il buon vino, unite ai balli intorno al fuoco.

«Siamo immersi nei preparativi – dice il priore di San Sebastiano, Simone Melis - abbiamo già provveduto a scaricare la prima legna e sistemare l’area vicina alla chiesetta, così da renderla confortevole a tutti. Per noi belviesi è un appuntamento particolarmente sentito e non manca l’aiuto di tutti».

Anche Valerio Marotto, priore di Sant’Antonio è in full immersion: «Già dalle prossime ore inizieremo con l'organizzazione. Sono felice del sostegno di tutti. Confidiamo in una grande partecipazione».

