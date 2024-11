Dopo il successo dello scorso weekend, si è conclusa stasera, a Belvì, la seconda tappa di “Affustigare”, richiamando nel piccolo capoluogo barbaricino diversi visitatori, incantati da paesaggi e buon cibo.

Dopo gli eventi di ieri, fra escursioni, degustazioni e tavoli tematici sui dolci a base di frutta secca, oggi una nuova full immersion fra trekking nei castagneti e la realizzazione di un “Caschettes” gigante da parte dell’artista Anna Gardu insieme ai produttori locali.

Per il caratteristico dolce tipico locale, apprezzato per gusto e forma unici nel suo genere, una veste da Guinness world record, in un lavoro che ha visto Gardu impegnata per ore, insieme ai mastri dolciari del paese. Decine i curiosi, che hanno raggiunto il (CAS) Centro di aggregazione sociale per unirsi alla degustazione del dolce, adagiato per l’occasione, su un caratteristico piatto in legno che riprende i colori dell’abito tradizionale belviese.

Per il Caschettes, prodotto con pasta di nocciole, miele e soli aromi locali, una scommessa contro lo spopolamento: realizzato tutt’oggi da diverse massaie belviesi e dai laboratori artigiani “Sabores Antigos” e “Dolciaria Arangino” rappresenta una vera eccellenza esportata in tutto il mondo.

