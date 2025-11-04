Banda specializzata in assalti armati, sei arresti tra Orgosolo e SiniscolaNel mirino un gruppo accusato di colpi a furgoni portavalori e bancomat
È scattata all’alba di oggi un’operazione della polizia che ha portato all’arresto di sei persone tra Orgosolo e Siniscola, accusate di far parte di una banda specializzata in assalti armati.
Secondo quanto si apprende, il gruppo avrebbe messo a segno o tentato diversi colpi ai danni di furgoni portavalori, sportelli bancomat e depositi dei Monopoli di Stato, utilizzando armi ed esplosivi.
All’operazione, tuttora in corso, partecipano circa cento agenti impegnati nell’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare e nelle perquisizioni estese a tutto il territorio della provincia di Nuoro.
I dettagli dell’inchiesta saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata dalla Procura della Repubblica di Nuoro alle 11:30 in Questura.
(Unioneonline/Fr.Me.)