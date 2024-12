Anche quest’anno il Banco nuorese di solidarietà, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Nuoro, promuove una raccolta alimentare e di prodotti per l’igiene personale destinata ai bisognosi di Nuoro e del territorio circostante.

La raccolta si svolgerà sabato secondo le modalità già collaudate: a tutti coloro che faranno la spesa sabato, i volontari, muniti di una pettorina riconoscibile e coordinati da un capo equipe, distribuiranno materiale promozionale dell’iniziativa davanti ai supermercati aderenti.

I prodotti raccolti, confezionati in scatole secondo tipologia, verranno successivamente consegnati alle strutture caritative del territorio nuorese. Saranno loro a distribuirli ai bisognosi. Tra i prodotti richiesti quelli di prima necessità come riso, sughi, olio, biscotti, tonno, legumi, latte e anche detersivi e prodotti per l’igiene personale.

© Riproduzione riservata