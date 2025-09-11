È tempo di bilanci a Bitti per l’evento “Autunno in Barbagia” che, nello scorso week end, ha richiamato migliaia di visitatori e animato le vie, le piazze e le corti del paese barbaricino con iniziative ed eventi per tutte le età e tutti i gusti.

Tra le novità culturali e artistiche di quest’anno, rispetto al ricco programma che da decenni offre l’edizione bittese, ci sono state la straordinaria mostra “Gratzias – In caminu pro chitare promissas”, dedicata ai doni ex voto che nei secoli i fedeli hanno offerto alla Madonna della SS Annunziata e il nuovo percorso itinerante per il centro storico “Caminos de Identitate”: una installazione permanente che tra nuove e antiche fotografie, accompagnate da audioguide scaricabili in qr code, descrivono la storia di una comunità pastorale e agricola non troppo lontana, tra lavoro e momenti di festa, tradizioni e fede.

«Sicuramente è stata un’edizione dal bilancio positivo e con numeri in crescita rispetto all’anno precedente», ha sottolineato l’assessore comunale del Turismo, Christian Farina. «Oltre a un aumento delle presenze nei musei e nel sito archeologico di Romanzesu, l’iniziativa ha registrato il sold out nella maggior parte dei punti ristoro presenti nel centro abitato. Un ottimo risultato di vendita si è riscontrato nelle postazioni ove era possibile acquistare prodotti enogastronomici legati al nostro territorio, tra cui vini, birra artigianale, pasta fresca, seatas e prodotti in pelle. Dietro a questo bel risultato – ha proseguito Farina – c’è l’eccellente lavoro svolto dagli uffici del Comune, in particolare dalla dottoressa Palmas, responsabile turismo, cultura e ambiente. È doveroso ringraziare anche l’Aspen, l’Azienda speciale promozione economica Nuorese della Camera di commercio, sempre attenta alle esigenze dei Comuni. E poi gli operatori delle singole postazioni, senza l’impegno dei quali non esisterebbe Autunno in Barbagia, e infine i numerosi visitatori: è soprattutto a loro che si deve il bellissimo clima di festa che caratterizza questa manifestazione».

