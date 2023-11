Dopo il successo da tutto esaurito della tappa di Autunno in Barbagia ad Atzara arriva anche un pensiero per chi non c’è più.

A raccontarlo sul popolare gruppo Facebook “Atzaresos” è Antonio Mele, imprenditore: «Nelle scorse ore, mentre ripulivano il centro abitato, ho pensato di non buttare i fiori usati per adornare le Cortes, ma di portarli nel nostro cimitero, destinandoli ai compaesani che ci hanno lasciato».

Gesto, quello di Mele, apprezzato dai concittadini che si sono ritrovati uniti nell’iniziativa, fra diversi commenti di plauso.

«La nostra è una comunità dotata di grande umanità», conclude Mele, «attraverso piccole ma significative azioni possiamo rendere migliore la nostra società».

© Riproduzione riservata