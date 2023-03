"C'è una relazione tra ordigno e progetto? Se si, chi vuole fermare e perché la candidatura della Sardegna?". A porsi le domande sulla bomba trovata questa mattina a Sos Enattos, a Lula, nel sito candidato a ospitare l’Einstein Telescope, è il deputato Pd Silvio Lai.

«Poteva trasformarsi in un tragedia e per fortuna, ora, possiamo parlare solo di atto intimidatorio», riflette l’esponente Dem.

«Saranno gli inquirenti a svolgere le indagini e ci auguriamo pure che gli autori di questi gesti criminali siano assicurati prontamente alla giustizia», dice Lai, «non si può però non pensare al fatto che quel luogo è candidato ad ospitare l’Einstein Telescope, l’avveniristica apparecchiatura che dovrà “ascoltare” le onde gravitazionali. Un progetto importantissimo per la Sardegna e per l'Italia che se vinto porterà svariati miliardi di investimenti sull'Isola oltre al prestigio di veder realizzata una così importante iniziativa a carattere scientifico».

