Macomer, ufficio postale resta chiuso da oggi per dieci giorniSi preannunciano disagi per gli utenti
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Resterà chiuso per dieci giorni l'ufficio postale di Macomer. Si prospettano disagi per miglia di utenti, in particolare per i titolari di attività commerciali e produttive. A comunicare la chiusura è Poste Italiane: è necessaria per consentire lo svolgimento di lavori infrastrutturali nell'edificio di via Gramsci.
Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi all’Ufficio postale di Borore, dieci chilometri di distanza, che sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 13,45, mentre il sabato dalle 8.20 fino alle 12.45.
Dal 9 fino al 15 maggio, nell'ufficio postale di Borore sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’Ufficio postale di radicamento del rapporto. Poste Italiane annunciano che l'ufficio di Macomer, salvo imprevisti, dovrebbe nuovamente al pubblico il prossimo 19 maggio.