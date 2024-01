Ad Aritzo entra nel vivo il rito dei fuochi di Sant’Antonio e dal grande viavai di volontari impegnati nei preparativi emerge un rinnovato legame della comunità verso una tradizione antica.

Già definito il programma degli eventi civili e religiosi, previsti a partire da mercoledì 17, con la santa messa e l’accensione dei fuochi (ore 17). E per il rito di “Pratz’e s’erriu” il comitato guidato dal priore Gianluca Pranteddu ha messo in campo una serie di eventi per la notte di sabato 20. Dalle 18,00 la sfilata delle maschere locali “Is Mumutzones e Ultzu”, dalle 19 la musica del gruppo “Non solo Barritas” e i balli in piazza in compagnia di Riccardo Sanna. Previsti anche uno spettacolo pirotecnico per le 23,00, l’estrazione dei biglietti della lotteria e la musica del dj ovoddese Francesco Cinelli. Desidero ringraziare tutto il comitato per il prezioso supporto – dice Pranteddu -. Così come gli amici giunti da oltre territorio e tutti coloro che stanno collaborando in ogni modo. Unitamente al comune e alla parrocchia per il supporto istituzionale e religioso».

Anche nel vicino rione di Giarìa, nella caratteristica “Pratza e Antoni Sau”, l’impegno è grande. In campo un vero e proprio comitato rionale, da decenni arrivo alla realizzazione della festa.

«Siamo a lavoro già da diversi giorni – spiega il comitato – non mancheranno il buon cibo con la polenta casereccia, il vino e la musica della tradizione. Tutti stanno facendo la loro parte e intorno alla festa c’è un grande senso di comunità. Siamo uniti da una stretta collaborazione anche con gli amici di Pratz’e S’erriu».

Già sold out diverse strutture ricettive del paese, a testimonianza del crescente interesse turistico verso le manifestazioni.

