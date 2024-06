Mercoledì a Macomer scatterà l'allarme per rischio idrogeologico.

Si tratta però solo di una simulazione: una esercitazione in larga scala, che coinvolgerà tutta la cittadinanza, organizzata dal Comune, d'intesa con la Prefettura di Nuoro, che metterà in campo i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia di Stato e il quinto reggimento "Genio Guastatori", la protezione civile regionale, quella comunale, il Corpo Forestale e l'agenzia Foresta, oltre a varie associazioni di volontariato, la Croce Verde in particolare.

«Una manifestazione che rappresenterà l'occasione per potenziare l'attenzione della popolazione e dei componenti delle strutture operative locali sulle problematiche individuate nel piano comune di protezione civile - è scritto nel comunicato ufficiale del Comune - permetterà alla struttura comunale di acquisire le competenze necessarie ad organizzare frequentemente nel futuro opportune esercitazione, indipendentemente dal contributo della Regione che, in questo caso, finanzia l'esercitazione».

Per simulare le condizioni di rischio verrà assunta, quale evento storico di riferimento, la situazione di criticità ed emergenza avvenuta con il ciclone Cleopatra, che ha interessato anche il territorio di Macomer.

