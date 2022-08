Un 55enne residente nel Sassarese, con precedenti a carico, è stato fermato nel weekend di ferragosto dalla polizia stradale sulla statale 131, a Orotelli, mentre alla guida di un’auto procedeva con fare incerto sulla carreggiata.

Fermato dai poliziotti, è risultato alla guida senza patente, perché revocata, e con un tasso alcolemico di oltre 3g/l, dunque ben oltre il limite consentito. Non solo: l’auto sulla quale si era messo alla guida era stata rubata la notte precedente.

L'uomo è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza e per guida senza patente. Scattata, inoltre, la denuncia per ricettazione.

(Unioneonline/v.l.)

