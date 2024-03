Nuoro piange il suo istruttore di nuoto. È morto questa mattina Alessio Delogu, 51 enne, storico istruttore di nuoto della piscina comunale di via Piemonte, stroncato da un male incurabile.

Appassionato di nuoto da sempre, appena l’impianto natatorio aveva aperto i battenti in città aveva subito iniziato a lavorare come assistente e istruttore, insegnando a centinaia di ragazzi nuoresi e non il nuoto.

Alessio, fisico esile e atletico, sempre col sorriso, aveva contribuito anche a portare il nuoto agonistico in città facendo parte della società Rarinantes.

Ricoverato alla fine dell’anno a Milano, dove era stato sottoposto ad un intervento, era poi stato trasferito al Mater Olbia.

Ieri il ritorno nella sua città dove è spirato poche ore fa.

La notizia si è sparsa in città in un baleno, tanti gli attestati di stima e l’incredulità sui social dei suoi ex allievi e tanti amici.

Parole di cordoglio anche dal comitato regionale FIN e la sezione salvamento, che con tutto lo staff «ringraziano con affetto Alessio Delogu per il lavoro svolto e si stringono al dolore di familiari e amici. Ciao Alessio, ti ricorderemo sempre con piacere».

© Riproduzione riservata