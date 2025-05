Dopo tante sofferenze, oggi pomeriggio è morto Franco Locci, ex imprenditore, titolare della storica azienda sarda nel commercio di auto, la Franco Locci Srl, azienda di punta dell'economia sarda. Viveva nel centro di Macomer con la moglie Paola e da qualche tempo le sue condizioni si erano aggravate. Oggi il decesso, che ha messo fine alle sue sofferenze.

Franco Locci, 83 anni, è stato uno dei pochi grandi imprenditori macomeresi a non aver spostato la propria attività nel periodo più caldo dei sequestri. Proprio a causa dei sequestri la sua famiglia fu segnata nell'estate del 1978, quando venne rapito il figlio Luca, di appena sette anni. Era il 26 giugno di quella terribile estate. Da allora per la famiglia, ma anche per Franco Locci, iniziò il Calvario. Il figlio Luca rimase in mano ai banditi per circa tre mesi e mezzo. In quella circostanza il padre ha fatto di tutto per liberare il suo piccolo, affrontando situazioni difficili, fino all'incidente stradale, dove rimase coinvolto, che lo costrinse a vivere su una sedia a rotelle.

Una grande azienda, la Franco Locci Srl, nata nel 1927, con tanti dipendenti.

