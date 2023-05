Mentre la Protezione civile ha prorogato l’allerta gialla in Sardegna fino alla mezzanotte di domani, alcuni paesi sono già in allarme.

Piogge abbondanti nel Nuorese e in particolare a Dorgali, centro sotto stretta osservazione dove piove senza sosta da stamattina: 100 millimetri di acqua caduti in giornata, sinora è il paese messo peggio nell’Isola.

La situazione al momento è sotto controllo, ma la sindaca Angela Testone ha diramato un comunicato per invitare i suoi concittadini a fare attenzione.

Preoccupa in particolare l’elevatissimo livello raggiunto dal fiume Cedrino, ma non solo. Situazione critica anche in alcune strade: è caduta tanta pioggia sulla circonvallazione a valle del paese e lungo la galleria che da Dorgali porta a Cala Gonone, dove sono intervenuti in via preventiva i tecnici dell’Anas per liberare un canale gonfio d’acqua all’interno del tunnel.

La Protezione civile sta monitorando minuto per minuto la situazione.

«Si invitano tutti i cittadini a evitare passaggi in sottovie e sottopassi in quanto potrebbero allagarsi repentinamente - si legge nell'avviso della sindaca -. Inoltre è opportuno moderare la velocità dei mezzi a causa della ridotta visibilità e al manto stradale reso scivoloso dalla pioggia. Effettuare una sosta in piazzola o in un luogo sicuro durante le fasi più intense dell'evento».

Intanto sulla strada che da Nuoro porta al monte Ortobene sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno liberato la carreggiata da alcuni rami caduti e da alcune pietre rotolate dai costoni.

