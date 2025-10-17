Borse di studio per giovani studenti che si trovano in situazioni di disagio socio-economico, familiare o educativo: è questa la nuova iniziativa delle Acli della Provincia di Nuoro che arriva, ancora una volta con concretezza, alla cittadinanza.

Un gruppo di giovani nuoresi ha ricevuto negli scorsi giorni un importante contributo per proseguire i propri studi: grazie al finanziamento della Fondazione di Sardegna, le Acli di Nuoro, all’interno del progetto Una Rete per la Speranza, hanno istituito alcune borse di studio che poi sono state erogate con il supporto della Caritas Diocesana Nuorese, la quale ha aiutato l’associazione ad individuare, nella propria rete operativa, le famiglie con giovani meritevoli bisognosi di supporto, ad esempio, per l’iscrizione ad un percorso di studi accademico, per proseguire un piano di studi e anche per l’acquisto di libri.

Inclusione sociale, diritto allo studio, contrasto alla dispersione scolastica sono temi sui quali l’Associazione nuorese si ritrova a dialogare quotidianamente con i cittadini che si affacciano agli uffici in via Leonardo da Vinci, tra Caf e Patronato e che hanno suggerito alle Acli nuoresi la creazione di un progetto, Una Rete per la Speranza, con il quale da anni propongono iniziative come questa che si pone lo scopo di promuovere il diritto allo studio come strumento di emancipazione, puntando sull’educazione come leva di riscatto sociale.

Allo stesso tempo però, questa è stata l’ennesima occasione per consolidare le relazioni tra importanti operatori sociali radicati sul territorio con il loro operato: attraverso l’unione di risorse economiche, operative e relazionali si lavora per costruire un sistema solidale efficace e sostenibile.

