Il quartiere storico di San Pietro con l'associazione folkloristica Santu Predu, Zente Santupredina e la parrocchia del Rosario hanno celebrato la grande festa di Nostra Segnora de su Rosariu. Oggi celebrazioni, supplica e processione per le vie del rione. Il gruppo folk Santu Predu, che ha animato i pomeriggi e le serate nel quartiere da fine settembre in poi, ha portato in processione il simulacro della Madonna.

«A distanza di 52 anni il legame è ancora forte - dice Antonio Musina del gruppo folk -. È un onore, e questa continuità è una conferma del sodalizio per il rione stesso che prosegue nelle attività, manifestazioni, eventi religiosi e non, in piena sinergia e unione».

