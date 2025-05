Diciassette gli allevamenti presenti, quindi il meglio degli ovili della Sardegna, con le migliori selezioni esposte nella XII edizione della mostra degli ovini di razza sarda, iscritti al libro genealogico. Un centinaio le esposizioni della rassegna agroalimentare, con in vetrina il cibo, poi le mostre, i laboratori, le escursioni, la musica, le tradizioni popolari, col festival dell'organetto, la filiera della birra in Sardegna, escursioni e quanto altro. La manifestazione viene inaugurata domani mattina, con la benedizione delle greggi e con il taglio del nastro, alla presenza di tante autorità. Saranno subito aperti i laboratori per i bambini, laboratori per le scuole, il laboratorio delle api.

E' la XII edizione della mostra nazionale degli ovini di razza sarda e la rassegna dell'agroalimentare, organizzata da Assonapa, il Comune di Macomer, l'associazione regionale allevatori, con la collaborazione di Coldiretti, Agris, Laore, Forestas e la Pro Loco. L'obiettivo principale è valorizzare il territorio e le sue eccellenze, tutto per lo sviluppo. 17 gli allevamenti esposti, provenienti da tutta l'isola e divisi in categorie.

Un centinaio gli espositori della Rassegna dell'agroalimentare, compresi quelli dell'esterno del recinto dell'area fieristica ai piedi del monte di Sant'Antonio. Non mancheranno le degustazioni di cibo, non mancheranno le mostre, gli intrattenimenti, la musica e le escursioni. Interessante il villaggio allestito da Coldiretti, con le biodiversità zootecniche del suino di razza sarda, la vacca sarda, la capra sarda, l'asino bianco dell'Asinara e volatili da cortile, con ben 25 stand di tutta l'isola. "Speriamo di centrare l'obiettivo, cioè valorizzare le nostre eccellenze, affinchè siano il volano dello sviluppo territoriale- dice Toto Listo, assessore alle attività produttive- Una vetrina di primo livello per la valorizzazione e tutela di tutto il territorio. E non solo il Marghine". Fabiana Cugusi, assessore alla cultura: "Far conoscere Macomer, prima di tutto. A Macomer vogliamo promuovere l'intera isola".

