Sospeso il mese scorso per il grave lutto che ha colpito la cittadina, per la tragica scomparsa di un motociclista Riccardo Delrio, si svolgerà domani sera a Macomer, nel cine-teatro Costantino, il Gran Galà dello Sport, con la cittadina che premia le sue eccellenze, con la consegna di una copia della "Veneretta", la statuina più antica in Sardegna, ritrovata 75 anni fa in una grotta vicino all'abitato.

Sono 26 le società sportive che saranno premiate, oltre ai 36 atleti, anche quelli di altri centri, che militano nelle società di Macomer. Tra questi anche Mauro Vigorito, portiere del Como, appena promossa in Seria A.

Il Gran Galà dello Sport è organizzato dagli assessorati comunali allo sport e spettacolo, proprio per premiare società sportive e atleti che si sono particolarmente distinti nelle proprie discipline o in attività sociali, legate al proprio impegno agonistico dello scorso anno.

«Un tributo all'impegno, spesso non riconosciuto debitamente - è scritto in un documento del Comune - a quell'esercito di volontari che, nel ruolo di dirigenti, tecnici e atleti, realizzano nello sport cittadino un lavoro straordinario in termini di coesione a vantaggio dell'intera comunità».

Tutte le società sportive che operano a Macomer hanno risposto compatte all'invito dell'amministrazione comunale e saranno presenti al Gran Galà con i loro atleti e le lo storie, per raccontare lo sport cittadino. Alla manifestazione è prevista la partecipazione anche di tutti i presidenti dei comitati regionali delle diverse federazioni sportive, col presidente del comitato regionale della Sardegna, Bruno Perra, col presidente della Figc Gianni Cadoni e le eccellenze del basket regionale. Alle società e atleti premiati, sarò consegnato un particolare premio, la riproduzione della cosiddetta "Veneretta di Macomer", simbolo forte della cittadina e della sua storia.

© Riproduzione riservata