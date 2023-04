Suonano un paio di volte il campanello, se nessuno risponde riescono ad aprire il portone e poi portano via oggetti di valore e quanto altro. È successo sabato mattina in via Alagon, ingresso di Macomer, ma hanno provato a farlo anche in altre abitazioni.

Subito è scattato l'allarme e la denuncia alla polizia. C'è paura e c'è allarme in tutta la cittadina. La polizia è già sulle tracce dei malviventi e sta esaminando le immagini, con le telecamere che hanno ripreso i tre individui, pare stranieri, comunque sconosciuti a Macomer.

In via Alagon i tre malviventi hanno visto uscire la padrona di casa e subito sono entrati in azione. Sono riusciti ad aprire il portone, non chiuso a chiave, con il sistema della scheda. Una volta dentro, hanno rovistato tutta l’abitazione, portandosi via quanto hanno trovato. La proprietaria è tornata dopo mezz’ora e ha trovato l'amara sorpresa. Subito ha informato le forze dell'ordine. Sulla vicenda c'è il più stretto riserbo da parte degli inquirenti, ma i tre individui ripresi dalle telecamere pare siano stati identificati. Si tratterebbe di tre stranieri dell'Europa dell'est.

