A Dorgali la manifestazione per la giornata contro la violenza sulle donneLe artiste dell’associazione Manos d’Oro doneranno al comune un manufatto
Domani in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, Dorgali si prepara a un momento di forte impatto civile ed emotivo.
Grazie all’impegno comune delle associazioni Raichinas e Chimas e Manos d’Oro, entrambe composte prevalentemente da donne, si terrà una manifestazione nella piazza antistante casa Dore.
Durante l’evento darà la testimonianza del proprio vissuto, Patrizia Cadau, ex consigliera comunale di Oristano, che racconterà la spirale di violenza vissuta insieme ai figli per mano dell’ex marito, già condannato nei primi due gradi di giudizio e in attesa dell’appello a gennaio.
Per l’occasione le artiste dell’associazione Manos d’Oro doneranno al comune un manufatto realizzato per simboleggiare in maniera tangibile quello che dev’essere l’impegno collettivo contro la violenza ai danni delle donne.
Un messaggio che invita all’ascolto delle vittime e ad una presa di posizione sempre più forte ed efficace per debellare il grave fenomeno sociale. L’inizio della manifestazione è fissato per le ore 10.