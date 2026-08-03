Nell’ennesima notte sarda con condizioni climatiche tropicali Villanova Strisaili, in Ogliastra, si conferma un’isola felice. E fresca. La temperatura minima registrata dalla stazione locale di rilevamento del dipartimento meteo climatico dell’Arpas si è attestata sugli 11,7 gradi. Dall’altra parte della graduatoria, in cima per il caldo – accompagnato da tassi di umidità elevati – si piazza Narcao, stazione di Monte Rosas, dove la temperatura non è scesa sotto i 27,8 gradi.

Una notte con il fresco si è vissuta anche a Gavoi (12,1), Illorai (15,5) e Giave. Ma sono numerose le località che non sono scese al di sotto dei 25 gradi, con una distribuzione territoriale disomogenea: si va da Uras (26,9) a Stintino (26,3), fino a Domus de Maria (25,6), Meana Sardo (25,5), Sardara (25,2), Putifigari (25,1) e Cabras (25).

le previsioni per oggi danno caldo in aumento, anche moderato, sul settore occidentale, mentre le temperature saranno stazionarie su quello orientale.

Venti: a regime di brezza sul settore nord-occidentale, deboli o localmente moderati da Est Sud-Est altrove. Poi calma piatta nella notte.

(Unioneonline/E.Fr.)

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