Con le temperature record, si intensifica anche la lotta agli incendi in Sardegna.

Oggi nell’Isola sono intervenuti 5 Canadair per domare le fiamme in diverse località. Due mezzi della flotta nazionale si sono alzati in volo insieme a quattro elicotteri del Corpo Forestale regionale per domare un vasto incendio che ha lambito anche le abitazioni a Codrongianos, in località “Funtana Ide”.

Un Canadair in azione ad Arzachena, anche qui in località “Giovanniccheddu” le fiamme hanno minacciato le case. Inviati inoltre tre elicotteri del Corpo Forestale tra cui il Super Puma.

Mezzi della flotta nazionale sono intervenuti, sempre assieme agli elicotteri della Forestale, anche a Stintino e Pabillonis. I velivoli della flotta regionale sono intervenuti anche a Santa Maria Coghinas, Villamar, Jerzu e Masullas.

Sono complessivamente 26 gli incendi scoppiati oggi nell’Isola che hanno richiesto l’intervento del Corpo Forestale.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata